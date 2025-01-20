Подросток устроил смертельное ДТП в Атырау

«В результате столкновения пассажир ВАЗ-2170, подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.