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Подросток устроил смертельное ДТП в Атырау

В Атырау подросток за рулем автомобиля попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир, передает Tengrinews.kz.

Источник: Скриншот видео

19 января около 23:30 на трассе Атырау — Дамба произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2170. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. Машина столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

«В результате столкновения пассажир ВАЗ-2170, подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В полиции региона обратились к жителям области с призывом: «Не допускать вождения автомобиля подростками и их нахождения без присмотра в ночное время». Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp.