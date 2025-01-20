Волгоградская область заняла 44 место по уровню преступности

В 2024 году Волгоградская область заняла 44-е место в рейтинге регионов по уровню преступности. На каждые 10 тысяч жителей зарегистрировано 136,2 преступления. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на инфографику Ria.ru, по сравнению с 2023 годом число преступлений снизилось на 1,8%. Однако тревогу вызывает рост тяжких и особо тяжких преступлений, который составил 7,2%. На 10 тысяч жителей приходилось 42,2 таких преступления.
В целом по России нарушений закона стало немного меньше. В 57 регионах наблюдается снижение преступности, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких деяний. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Второе и третье места занимают Ингушетия и Дагестан соответственно.
В конце рейтинга Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. Здесь количество преступлений на 10 тысяч жителей превышает 200.