Жители Иркутской области отдали аферистам 15,5 млн рублей за три дня

16 жителей Иркутской области отдали мошенникам за три для 15,5 миллиона рублей. Больше всего потеряла 59-летняя женщина из областного центра. Сибирячка перевела на незнакомые счета почти четыре миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, в первом случае аферисты использовали легенду с блокировкой сим-карты. Попавшись на уловку женщина выполнила инструкции собеседника, а в последующем перевела почти четыре миллиона на неизвестный счет.
— Аналогичным методом обманули еще пять жителей Приангарья, суммарно они потеряли около 5,7 млн рублей. Также мошенники представлялись псевдоброкерами. Так, 50-летняя жительница города металлургов связалась в мессенджере якобы с инвестиционным специалистом. В стремлении заработать она переводила деньги на указанные счета, а для увеличения «пассивного дохода» оформила кредит. Суммарно она потеряла 1,3 млн рублей, — поделились в ведомстве.
Поверил в ложь от имени «экс-работодателя» житель Нижнеилимского района. Мужчина получил от него сообщение в мессенджере, в котором говорилось, что идет проверка работников организации. И якобы сибиряка подозревают в финансировании запрещенной организации. Дальше ему объяснили, что нужно делать, чтобы избежать ответственности и помочь поймать «преступников». Так, он потерял 660 тысяч рублей.