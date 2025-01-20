Жители Иркутской области отдали аферистам 15,5 млн рублей за три дня

16 жителей Иркутской области отдали мошенникам за три для 15,5 миллиона рублей. Больше всего потеряла 59-летняя женщина из областного центра. Сибирячка перевела на незнакомые счета почти четыре миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, в первом случае аферисты использовали легенду с блокировкой сим-карты. Попавшись на уловку женщина выполнила инструкции собеседника, а в последующем перевела почти четыре миллиона на неизвестный счет.