В Ростовской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Очаг инфекции был найден в одном из подсобных хозяйств в селе Натальевка. Вокруг него установлена карантинная зона радиусом пять километров. Под угрозу заражения попали населённые пункты Натальевка, хутор Ломакин и Рожок.
Стоит отметить, что при обнаружении вспышки птичьего гриппа необходимо изъять и уничтожить зараженную птицу, а также всю продукцию, полученную от нее. Корма и подстилка, с которыми контактировала зараженная птица, подлежат сжиганию.
Добавим, что по истечении карантина, который составляет минимум 21 день, в течение следующих 90 дней из этой зоны запрещено вывозить птицу и инкубационные яйца.
Птичий грипп — это вирусная инфекция птиц, затрагивающая органы дыхания и пищеварения, характеризующаяся высокой летальностью. Важно отметить, что это заболевание может быть опасно для людей, передаваясь через пищевые продукты, а также воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. У человека симптомы включают резкое повышение температуры, озноб, мышечные боли и боль в горле.