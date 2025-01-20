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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа, о чем сообщили в пресс-службе администрации Неклиновского района.

Источник: Reuters

Очаг инфекции был найден в одном из подсобных хозяйств в селе Натальевка. Вокруг него установлена карантинная зона радиусом пять километров. Под угрозу заражения попали населённые пункты Натальевка, хутор Ломакин и Рожок.

Стоит отметить, что при обнаружении вспышки птичьего гриппа необходимо изъять и уничтожить зараженную птицу, а также всю продукцию, полученную от нее. Корма и подстилка, с которыми контактировала зараженная птица, подлежат сжиганию.

Добавим, что по истечении карантина, который составляет минимум 21 день, в течение следующих 90 дней из этой зоны запрещено вывозить птицу и инкубационные яйца.

Птичий грипп — это вирусная инфекция птиц, затрагивающая органы дыхания и пищеварения, характеризующаяся высокой летальностью. Важно отметить, что это заболевание может быть опасно для людей, передаваясь через пищевые продукты, а также воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. У человека симптомы включают резкое повышение температуры, озноб, мышечные боли и боль в горле.

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