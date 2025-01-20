В Ростовской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Птичий грипп — это вирусная инфекция птиц, затрагивающая органы дыхания и пищеварения, характеризующаяся высокой летальностью. Важно отметить, что это заболевание может быть опасно для людей, передаваясь через пищевые продукты, а также воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. У человека симптомы включают резкое повышение температуры, озноб, мышечные боли и боль в горле.