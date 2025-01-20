Подозреваемых в убийстве экстрадировали из России

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, казахстанцев экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия.
«Злоумышленники в январе 2023 года в Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни», — рассказали в Генеральной прокуратуре.
По информации надзорного органа, для реализации задуманного подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем, приехали в дом потерпевшего.
«Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия», — сообщили в Генеральной прокуратуре.
От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи. Двое подозреваемых были задержаны по «горячим следам» и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.
В мае 2024 года один из соучастников экстрадирован из соседнего государства и на данный момент осужден. В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых задержаны на территории Московской области Российской Федерации и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на Родину.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.
«Таким образом, все лица, причастные к совершению указанных преступлений, изобличены», — резюмировали в Генеральной прокуратуре.