Подозреваемых в убийстве экстрадировали из России

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи. Двое подозреваемых были задержаны по «горячим следам» и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.