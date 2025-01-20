Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья

В Иркутске водитель такси обратился в полицию после того, как местный житель четыре раза выстрелил из охотничьего ружья в его автомобиль. Нарушителя задержали, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Компания из трех мужчин после распития спиртного отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку на счет не поступила. Таксист приехал к месту вызова для разрешения ситуации с клиентом.
«Произошел конфликт, и 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья “Бекас”, в результате чего повредил автомобиль. После этого он бросил оружие в подъезде и скрылся. Его 43-летний друг отнес ружье в гараж», — говорится в сообщении.
Водитель такси написал заявление в полицию. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что по автомобилю было произведено четыре выстрела. Нарушитель установлен и задержан. Он пояснил, что разрешения на оружие у него нет, а ружье он нашел осенью прошлого года.
Сотрудники полиции проводят проверку по статьям КоАП о незаконном приобретении или использовании оружия и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах. Товарищ стрелявшего привлечен к ответственности по статье о мелком хулиганстве.