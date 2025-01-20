Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья

Водитель такси написал заявление в полицию. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что по автомобилю было произведено четыре выстрела. Нарушитель установлен и задержан. Он пояснил, что разрешения на оружие у него нет, а ружье он нашел осенью прошлого года.