В Ростовской области выросло число тяжких преступлений

В регионе за год было зафиксировано 125,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в 2023 году. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,9% — до 36,7 на 10 тыс. человек.