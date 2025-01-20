На Урале вынесли приговор сотрудникам полиции за гибель задержанного

В нижнем Тагиле 20 января Тагилстроевский районный суд вынес приговор полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову, в служебной машине которых в конце января 2023 года скончался задержанный. Напомним, мужчину задержали возле психиатрической клиники из-за агрессивного поведения.
«Полицейские зафиксировали задержанного и засунули в служебный автомобиль головой вперед. К моменту приезда к отделу полиции задержанный оказался мертв. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка», — говорится в материалах уголовного дела.
Суд назначил Максиму Онучину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев, отбывать српок он будет в колонии общего режима. Павлу Горшкову назначено 5 лет колонии общего режима. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.
«Осужденные взяты под стражу в зале суда», — сообщили в Свердловском областном суде.