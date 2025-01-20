В Приморье после ДТП с бензовозом вылилось около 8 куб. м дизеля

«20 января от ЕДДС Михайловского округа на пульт пожарно-спасательной части 17-го ОПС поступило сообщение о ДТП с бензовозом, машину опрокинуло, и произошла утечка дизельного топлива. К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно двух третей объема», — говорится в сообщении.