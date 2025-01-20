Водитель и 9-летний ребенок пострадали в ДТП в Усольском районе

Серьезное ДТП из-за нарушения правил обгона произошло в Усольском районе. Около деревни Старый Китой столкнулись лоб в лоб «Toyota Land Cruiser» и «Honda Fit». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции и прокуратуре, 32-летний водитель внедорожника ехал из Усолья-Сибирского в сторону Иркутска.
— Мужчина не убедился в безопасности обгона попутно следовавшего грузовика и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Honda Fit». С полученными в результате ДТП травмами 24-летний водитель хэтчбэка госпитализирован, — поделились госавтоинспекторы.
Также помощь врачей понадобилась 9-летнему пассажиру внедорожника. Стоит отметить, что ребенок ехал без детского кресла. Водителю выписали штраф в три тысячи рублей за такое нарушение. Сейчас идет проверка. Ее результаты взяты на контроль в городской прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области лишились 15,5 миллиона рублей за три дня. Деньги ушли на неизвестные счета мошенников.