Водитель и 9-летний ребенок пострадали в ДТП в Усольском районе

Также помощь врачей понадобилась 9-летнему пассажиру внедорожника. Стоит отметить, что ребенок ехал без детского кресла. Водителю выписали штраф в три тысячи рублей за такое нарушение. Сейчас идет проверка. Ее результаты взяты на контроль в городской прокуратуре.