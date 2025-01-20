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Младенца продали в роддоме в Актобе

В Актобе полиция расследует продажу ребенка в роддоме, сообщает Zakon.kz.

В СМИ появилась информация о том, что женщина родила в областном перинатальном центре в августе 2024 года. И через некоторое время после родов мать отдала ребенка другим людям. Следствие проверяет версию о том, что врачи имели к этой «сделке» непосредственное отношение.

20 января 2025 года в Департаменте полиции прокомментировали информацию.

«Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц», — сказано в сообщении.