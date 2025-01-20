Обыски проходят в пяти районных администрациях Петербурга

О некоторых из них «Фонтанка» писала. 8 января лед упал на девочку, выходившую со станции метро «Чернышевская» (вероятно, именно поэтому в перечне адресов под обыски есть офис метрополитена). В тот день день другая девушка пострадала на улице Правды, а еще одна женщина — на 7-й линии Васильевского острова. К 11 января относится случай на Камышовой (снова пострадала девочка), а к 14-му — на Шкапина, Орбели и Серпуховской (пострадал подросток 17 лет).