Обыски проходят в пяти районных администрациях Петербурга

По данным «Фонтанки», оперативные действия идут в администрациях Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов. Кроме них, в перечне несколько управляющих компаний — в частности, УК «Возрождение», «Строительные системы», ТСЖ «Приморье», а также офис «Петербургского метрополитена» на Московском проспекте.
Корреспондент «Фонтанки» наблюдает приход силовиков в администрацию Адмиралтейского района.
Одновременно куда более скромным составом заходили в Центральный район.
Как говорят собеседники «Фонтанки», обыски проходят в рамках уголовного дела по 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Возбуждено оно в 14 января по 7 случаям, связанным с сосульками.
О некоторых из них «Фонтанка» писала. 8 января лед упал на девочку, выходившую со станции метро «Чернышевская» (вероятно, именно поэтому в перечне адресов под обыски есть офис метрополитена). В тот день день другая девушка пострадала на улице Правды, а еще одна женщина — на 7-й линии Васильевского острова. К 11 января относится случай на Камышовой (снова пострадала девочка), а к 14-му — на Шкапина, Орбели и Серпуховской (пострадал подросток 17 лет).
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