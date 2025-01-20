Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Богучанском районе в лобовом столкновении погибли два человека

Также три человека пострадали.

Источник: ГУ МВД

В Богучанском районе произошло смертельное ДТП. На месте работают сотрудники полиции.

По сообщению ГУ МВД России по Красноярскому краю, 20 января в утренние часы на 316 км дороги Канск-Абан-Богучаны водитель на Toyota Camry ехал вниз по склону и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Noah под управлением 36-летнего мужчины.

В ДТП скончались 69-летний водитель и 46-летний пассажир Toyota Camry. Также один пассажир госпитализирован. Во втором автомобиле травмы получили водитель и пассажир.