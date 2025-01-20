В Богучанском районе в лобовом столкновении погибли два человека

По сообщению ГУ МВД России по Красноярскому краю, 20 января в утренние часы на 316 км дороги Канск-Абан-Богучаны водитель на Toyota Camry ехал вниз по склону и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Noah под управлением 36-летнего мужчины.