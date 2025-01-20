В московском логистическом центре почты нашли оружие и боеприпасы

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным журналистов, в посылках лежали два пистолета, включая один револьвер, патроны и снаряды. Отмечается, что на место происшествия в Марушкинском вызвали специалистов экстренных служб.
16 января сообщалось, что в Москве полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у 45-летнего жителя столицы.
Оружейный склад обнаружили на Изваринской улице. Во время обыска у москвича изъяли пистолет, автомат, ружья, револьверы, винтовки. Также у мужчины нашли магазины и затворы от пистолета и 200 патронов различного калибра.