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В московском логистическом центре почты нашли оружие и боеприпасы

В московском логистическом центре Давыдково при обработке почты нашли четыре посылки с оружием.

Источник: РИА "Новости"

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в посылках лежали два пистолета, включая один револьвер, патроны и снаряды. Отмечается, что на место происшествия в Марушкинском вызвали специалистов экстренных служб.

16 января сообщалось, что в Москве полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у 45-летнего жителя столицы.

Оружейный склад обнаружили на Изваринской улице. Во время обыска у москвича изъяли пистолет, автомат, ружья, револьверы, винтовки. Также у мужчины нашли магазины и затворы от пистолета и 200 патронов различного калибра.