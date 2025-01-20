Застрелили и забрали сумку с двумя миллионами: дело об убийстве инкассатора в Иркутске получило продолжение спустя 14 лет

В Иркутске спустя 14 лет вынесли приговор 41-летнему организатору разбойного нападения на инкассаторов. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме региона.
Напомним, в июне 2011 48-летний инкассатор вышел из здания туристического агентства с сумкой, в которой лежало более двух миллионов. Только вот до пункта назначения ему было не суждено добраться. Его расстреляли двое мужчин около областного суда, деньги похитили. Сибиряк скончался в этот же день в больнице.
Тогда полиция начала разыскивать виновных, однако поиски не увенчались успехом. Тупиком в деле стало авто, на котором уехали нападавшие. Его засекли камеры видеонаблюдения, полиция вышла на след, а спустя время … нашли в лесу сожженную машину. Однако в июле 2022 появились новые зацепки, благодаря которым удалось задержать виновных.
— Суд установил, что подсудимый спланировал и организовал разбойное нападение на инкассатора — замдиректора одной из компаний. Информацию о порядке инкассирования он получал от одной из сотрудниц, являвшейся знакомой его супруги. На роли исполнителей привлек двух знакомых, предоставил им необходимые сведения, нашел и передал пистолет, а также контролировал их действия, — уточняют в прокуратуре региона.
И вот только спустя столько лет организатору вынесли приговор — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В апреле 2023 осудили одного из исполнителей преступления, его приговорили к 5,5 годам в колонии строгого режима. В отношении второго мужчины уголовное дело выделено в отдельное производство.