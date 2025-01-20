Застрелили и забрали сумку с двумя миллионами: дело об убийстве инкассатора в Иркутске получило продолжение спустя 14 лет

Напомним, в июне 2011 48-летний инкассатор вышел из здания туристического агентства с сумкой, в которой лежало более двух миллионов. Только вот до пункта назначения ему было не суждено добраться. Его расстреляли двое мужчин около областного суда, деньги похитили. Сибиряк скончался в этот же день в больнице.