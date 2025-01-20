Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде

«Ухоженное животное. Возможно, его купили и привезли в Кызылорду, и не доследили, он убежал. Но о пропаже каракала никто в полицию или в нашу службу не заявлял. Если бы нашелся хозяин, то ответил бы перед законом РК, так как продавать, держать у себя дома краснокнижных птиц и животных у нас запрещено. Редкое животное мы уже везем в Шымкентский зоопарк, договорились с его руководством о передаче зверя», — говорит Рахымжан Бурабаев.