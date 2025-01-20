В Подмосковье во время пожара погибли женщина и двое ее детей

«20 января около 5 часов утра в частном домовладении, расположенном в деревне Клушино городского округа Химки, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела женщины и ее двух малолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. Третьего мальчика удалось спасти», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе подмосковной прокуратуры, погибшие дети — 13-летняя девочка и 10-летний мальчик. Спасенный 7-летний мальчик получил ожоги верхних дыхательных путей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.