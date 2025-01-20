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В Подмосковье во время пожара погибли женщина и двое ее детей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Женщина и двое ее детей погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной деревне Клушино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«20 января около 5 часов утра в частном домовладении, расположенном в деревне Клушино городского округа Химки, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела женщины и ее двух малолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. Третьего мальчика удалось спасти», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе подмосковной прокуратуры, погибшие дети — 13-летняя девочка и 10-летний мальчик. Спасенный 7-летний мальчик получил ожоги верхних дыхательных путей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

СК
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