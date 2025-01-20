В Хабаровске на Уборевича спор закончился ударом ножа

В Хабаровске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с трагическим инцидентом. Мужчину 1981 года рождения обвиняют в убийстве, произошедшем в октябре 2024 года, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
По данным следствия, компания распивала алкоголь в квартире дома на улице Уборевича. В ходе застолья между хозяином жилья и одним из гостей вспыхнул конфликт. Обвиняемый, действуя на почве личной неприязни, нанес смертельный удар бытовым ножом в грудную клетку оппонента. Пострадавший скончался на месте.
Следствие собрало необходимые доказательства и направило дело в суд для рассмотрения. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит наказание по статье 105 УК РФ.
Судебное разбирательство начнется в ближайшее время.