В Хабаровске на Уборевича спор закончился ударом ножа

По данным следствия, компания распивала алкоголь в квартире дома на улице Уборевича. В ходе застолья между хозяином жилья и одним из гостей вспыхнул конфликт. Обвиняемый, действуя на почве личной неприязни, нанес смертельный удар бытовым ножом в грудную клетку оппонента. Пострадавший скончался на месте.