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В Хабаровске на Уборевича спор закончился ударом ножа

Суд рассмотрит дело мужчины, который, по версии следствия, убил гостя во время конфликта в своей квартире.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с трагическим инцидентом. Мужчину 1981 года рождения обвиняют в убийстве, произошедшем в октябре 2024 года, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

По данным следствия, компания распивала алкоголь в квартире дома на улице Уборевича. В ходе застолья между хозяином жилья и одним из гостей вспыхнул конфликт. Обвиняемый, действуя на почве личной неприязни, нанес смертельный удар бытовым ножом в грудную клетку оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Следствие собрало необходимые доказательства и направило дело в суд для рассмотрения. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит наказание по статье 105 УК РФ.

Судебное разбирательство начнется в ближайшее время.