Аэропорты Татарстана возобновили работу

Казанский аэропорт приостановил работу около 5:50 мск, нижнекамский — около 6:45 мск.
За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Казань.
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Аэропорты Казани и Нижнекамска в 10:30 мск возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали около четырех часов.
Казанский аэропорт приостановил работу около 5:50 мск, нижнекамский — около 6:45 мск.
За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Казань.
Новость дополняется