Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Татарстана возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска в 10:30 мск возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали около четырех часов.

Источник: РИА "Новости"

Казанский аэропорт приостановил работу около 5:50 мск, нижнекамский — около 6:45 мск.

За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Казань.

Новость дополняется