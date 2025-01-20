В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа

«19.01.2025 года при проведении несогласованных земляных работ сторонней организацией в районе села Фундул Галбеней произошло повреждение газопровода высокого давления D163. Пострадали несколько населенных пунктов и около 6000 потребителей. Следует отметить, что на данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет», — говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).