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В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа

В Молдавии шесть тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Около шести тысяч жителей Молдавии остались без газа из-за повреждения газопровода высокого давления во время строительных работ, сообщила компания Rotalin Gaz.

«19.01.2025 года при проведении несогласованных земляных работ сторонней организацией в районе села Фундул Галбеней произошло повреждение газопровода высокого давления D163. Пострадали несколько населенных пунктов и около 6000 потребителей. Следует отметить, что на данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет», — говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В компании сообщили, что оперативно устранили риск аварийной ситуации. Все соответствующие службы были проинформированы о случившемся в соответствии с планом локализации чрезвычайных ситуаций.

Работы по ремонту газопровода и возобновлению подачи газа в населенные пункты начались утром 20 января.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.