Танкер «Волгонефть-239» планируют распилить и увезти на металлолом

Ранее «Югополис» сообщал, что на дне Керченского пролива лежат три части двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгнефть-239». Информацию о том, что второй танкер тоже разломился, до последнего времени не озвучивали. Обломки лежат на глубине 17 — 23 м. Оба танкера, потерпевших крушение 15 декабря 2024 года, перевозили суммарно около 9000 тонн мазута. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в воду попало около 5000 тонн.