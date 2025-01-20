Танкер «Волгонефть-239» планируют распилить и увезти на металлолом

Кроме того, по его словам, идет работа по подготовке к объему остальных частей танкеров, которые сейчас лежат на дне Керченского пролива. Водолазы в тяжелейших условиях смогли загерметизировать танки с мазутом.
Все работы, по словам Тарасенко, нужно сделать до начала летнего сезона.
Пока же продолжается откачка из танкера «Волгонефть-239» оставшегося там мазута. Это около 1500 тонн. Мазут перегружают на битумовозы, после чего те выливают нефтепродукт в железнодорожные контейнеры.
Ранее «Югополис» сообщал, что на дне Керченского пролива лежат три части двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгнефть-239». Информацию о том, что второй танкер тоже разломился, до последнего времени не озвучивали. Обломки лежат на глубине 17 — 23 м. Оба танкера, потерпевших крушение 15 декабря 2024 года, перевозили суммарно около 9000 тонн мазута. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в воду попало около 5000 тонн.