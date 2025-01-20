В Самаре у Загородного парка на Волге спасли обмороженного мужчину

В понедельник, 20 января, в 08:10, в Самаре спасателям Поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе» очевидец сообщил, что в районе Загородного парка на Волге, в 20 метрах от берега на льду лежит человек.
Ему на помощь от спасательной станции вышел аэроглиссер «Патруль». Мужчину сняли со льда и доставили на спасательную станцию, где передали бригаде медиков «скорой помощи».
Мужчина госпитализирован в больницу с симптомами сильного переохлаждения, рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.
Как и почему мужчина оказался на льду — не известно.