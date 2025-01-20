В Самаре заведующая детского сада обманом похитила 1 млн рублей из бюджета

В Самаре бывший руководитель муниципального детского сада оказалась причастна к хищению бюджетных денежных средств. Ущерб превысил 1 миллион рублей. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
«В 2022—2023 года заведующая велела сотрудникам бухгалтерии вносить в кадровую и финансовую документацию заведомо ложные сведения в отношении трудоустроенных работников, которые свои обязанности не исполняли», — рассказали в пресс-службе.
Так женщине удалось получить и забрать себе полученные незаконным путем из фонда оплаты труда деньги. Сейчас заведено уголовное дело за присвоение и растрату. Следователи выясняют причастность других работников и наличие дополнительных эпизодов преступления.