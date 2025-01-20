Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре заведующая детского сада обманом похитила 1 млн рублей из бюджета

В Самаре будут судить руководителя детского сада за хищение бюджетных средств.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре бывший руководитель муниципального детского сада оказалась причастна к хищению бюджетных денежных средств. Ущерб превысил 1 миллион рублей. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

«В 2022—2023 года заведующая велела сотрудникам бухгалтерии вносить в кадровую и финансовую документацию заведомо ложные сведения в отношении трудоустроенных работников, которые свои обязанности не исполняли», — рассказали в пресс-службе.

Так женщине удалось получить и забрать себе полученные незаконным путем из фонда оплаты труда деньги. Сейчас заведено уголовное дело за присвоение и растрату. Следователи выясняют причастность других работников и наличие дополнительных эпизодов преступления.