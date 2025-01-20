Автобус протаранил «Мерседес» на Шелеста в Хабаровске

20 января на улице Шелеста в Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Пострадали водитель и пассажир легковушки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes в районе дома № 61 улицы Шелеста. За рулем легкового автомобиля находилась женщина 1995 года рождения.
«Женщину госпитализировали с травмами. Также пострадал пассажир — ребенок 2024 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.