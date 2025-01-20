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Автобус протаранил «Мерседес» на Шелеста в Хабаровске

Женщина и ребенок получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

20 января на улице Шелеста в Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Пострадали водитель и пассажир легковушки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes в районе дома № 61 улицы Шелеста. За рулем легкового автомобиля находилась женщина 1995 года рождения.

«Женщину госпитализировали с травмами. Также пострадал пассажир — ребенок 2024 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.