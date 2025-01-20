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«Взял ружье, чтобы испугать»: ссора трех мужчин закончилась стрельбой в Иркутске

Житель Иркутске выстрелил в машину во время конфликта с таксистом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Приехал таксист, вышло недопонимание, я взял ружье, хотел испугать и … выстрелил, — рассказывает мужчина на допросе в полиции.

18 января 2025 в микрорайоне Березовом Иркутска двое мужчин отказались платить за такси. Тогда водитель и пассажиры поругались, после чего последние четыре раза выстрелили в машину «Тойота Виц», принадлежащую компании. Виновные скрылись с места преступления, а пострадавший обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

— Правоохранители направились к месту инцидента и выяснили, что компания из трех мужчин выпивала, а после отправила приятеля домой на такси, но оплата за поездку не прошла. Тогда водитель приехал месту начала заказа, чтобы решить ситуацию с клиентом, из-за чего и начался конфликт, во время которого 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья «Бекас» и повредил машину. Потом он бросил ружье и скрылся, — рассказали в агентстве.

— Оружие я нашел еще осенью, — признается задержанный.

— Почему не отнесли в полицию?

— Собирался, но не успел…

Никто из участников конфликта не пострадал, в это время правоохранители начали всестороннюю проверку. В отношении стрелявшего составили административный протокол, сейчас он задержан. Его приятели привлекли по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль протаранил супермаркет в Иркутске 18 января.