«Взял ружье, чтобы испугать»: ссора трех мужчин закончилась стрельбой в Иркутске

— Приехал таксист, вышло недопонимание, я взял ружье, хотел испугать и … выстрелил, — рассказывает мужчина на допросе в полиции.
18 января 2025 в микрорайоне Березовом Иркутска двое мужчин отказались платить за такси. Тогда водитель и пассажиры поругались, после чего последние четыре раза выстрелили в машину «Тойота Виц», принадлежащую компании. Виновные скрылись с места преступления, а пострадавший обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
— Правоохранители направились к месту инцидента и выяснили, что компания из трех мужчин выпивала, а после отправила приятеля домой на такси, но оплата за поездку не прошла. Тогда водитель приехал месту начала заказа, чтобы решить ситуацию с клиентом, из-за чего и начался конфликт, во время которого 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья «Бекас» и повредил машину. Потом он бросил ружье и скрылся, — рассказали в агентстве.
— Оружие я нашел еще осенью, — признается задержанный.
— Почему не отнесли в полицию?
— Собирался, но не успел…
Никто из участников конфликта не пострадал, в это время правоохранители начали всестороннюю проверку. В отношении стрелявшего составили административный протокол, сейчас он задержан. Его приятели привлекли по статье «Мелкое хулиганство».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль протаранил супермаркет в Иркутске 18 января.