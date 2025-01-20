«Взял ружье, чтобы испугать»: ссора трех мужчин закончилась стрельбой в Иркутске

— Правоохранители направились к месту инцидента и выяснили, что компания из трех мужчин выпивала, а после отправила приятеля домой на такси, но оплата за поездку не прошла. Тогда водитель приехал месту начала заказа, чтобы решить ситуацию с клиентом, из-за чего и начался конфликт, во время которого 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья «Бекас» и повредил машину. Потом он бросил ружье и скрылся, — рассказали в агентстве.