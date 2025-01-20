Пожар на нефтебазе в Воронежской области тушат уже пятые сутки

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинскими беспилотниками вечером 15 января. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. На борьбу с огнем были направлены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.