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Пожар на нефтебазе в Воронежской области тушат уже пятые сутки

Пожарные продолжают тушить огонь на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в телеграм-канале.

Источник: @gusev_36

«На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня», — написал губернатор.

Он также отметил, что ситуация находится у него на личном контроле.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинскими беспилотниками вечером 15 января. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. На борьбу с огнем были направлены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности.

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