В Новосибирской области за неделю потушили 69 пожаров

Сотрудники МЧС в Новосибирской области за неделю с 13 по 19 января ликвидировали 69 пожаров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Один из недавних инцидентов произошёл в воскресенье в райцентре Здвинск, там загорелся трёхквартирный жилой дом. Пожарные прибыли на место ЧП за три минуты и успели спасти 65-летнего хозяина горевшей квартиры. С ожогами и отравлением продуктами горения мужчина был доставлен в районную больницу.
Всего за неделю в результате возгораний пострадали три человека, погибших нет.
Накануне ожидаемых в Новосибирской области морозов пожарные советуют жителям внимательно следить за состоянием электропроводки и не перегружать электросети.
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