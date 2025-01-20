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В Новосибирской области за неделю потушили 69 пожаров

Три человека пострадали, погибших нет.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники МЧС в Новосибирской области за неделю с 13 по 19 января ликвидировали 69 пожаров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Один из недавних инцидентов произошёл в воскресенье в райцентре Здвинск, там загорелся трёхквартирный жилой дом. Пожарные прибыли на место ЧП за три минуты и успели спасти 65-летнего хозяина горевшей квартиры. С ожогами и отравлением продуктами горения мужчина был доставлен в районную больницу.

Всего за неделю в результате возгораний пострадали три человека, погибших нет.

Накануне ожидаемых в Новосибирской области морозов пожарные советуют жителям внимательно следить за состоянием электропроводки и не перегружать электросети.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что крещенские купания в Новосибирской области прошли без происшествий.

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