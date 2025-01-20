В Новосибирской области за неделю потушили 69 пожаров

Один из недавних инцидентов произошёл в воскресенье в райцентре Здвинск, там загорелся трёхквартирный жилой дом. Пожарные прибыли на место ЧП за три минуты и успели спасти 65-летнего хозяина горевшей квартиры. С ожогами и отравлением продуктами горения мужчина был доставлен в районную больницу.