ДТП с контейнеровозом и легковушкой частично заблокировало объездную трассу во Владивостоке

По предварительной информации, грузовик Sitrak совершил наезд на стоящий в правой полосе Toyota Mark X, который совершил вынужденную остановку. Сам водитель якобы утверждает, что не заметил легковушку, потому что его ослепило солнце. Пострадала автомобилистка — владелица «Марка», которая во время наезда стояла перед машиной. Контейнеровоз вылетел за пределы проезжей части, пробив леерное ограждение.
Судя по данным картографических сервисов, затор перед местом аварии до сих пор есть, он начинается от развязки перед низководным мостом. Дорога не заблокирована, но для проезда, как утверждают очевидцы, осталась всего одна полоса движения в этом направлении.