На пожаре в северной промзоне Омска пострадал человек

Прокуратура займётся проверкой соблюдения требований промышленной безопасности на данном заводе. В случае выявления нарушений будут предприняты необходимые меры реагирования. Также следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку, чтобы установить точные причины пожара. В зависимости от результатов проверки будет решён вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье 217 УК РФ, касающейся нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах.