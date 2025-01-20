Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пожаре в северной промзоне Омска пострадал человек

В Омске прокурорские органы инициировали проверку после инцидента на заводе по производству полипропилена, где сегодня утром произошло возгорание.

Источник: РИА "Новости"

В результате происшествия один работник предприятия получил ожог руки.

На место событий выехали высокопоставленные прокуроры — заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и его коллега из Советского округа Павел Умрихин. Как стало известно, предварительной причиной возгорания считается нарушение технологического процесса.

Прокуратура займётся проверкой соблюдения требований промышленной безопасности на данном заводе. В случае выявления нарушений будут предприняты необходимые меры реагирования. Также следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку, чтобы установить точные причины пожара. В зависимости от результатов проверки будет решён вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье 217 УК РФ, касающейся нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах.

Пожар был успешно ликвидирован, однако ситуация остаётся под контролем соответствующих органов, которые продолжают расследование.

пожары