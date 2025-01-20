На пожаре в северной промзоне Омска пострадал человек

В результате происшествия один работник предприятия получил ожог руки.
На место событий выехали высокопоставленные прокуроры — заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и его коллега из Советского округа Павел Умрихин. Как стало известно, предварительной причиной возгорания считается нарушение технологического процесса.
Прокуратура займётся проверкой соблюдения требований промышленной безопасности на данном заводе. В случае выявления нарушений будут предприняты необходимые меры реагирования. Также следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку, чтобы установить точные причины пожара. В зависимости от результатов проверки будет решён вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье 217 УК РФ, касающейся нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах.
Пожар был успешно ликвидирован, однако ситуация остаётся под контролем соответствующих органов, которые продолжают расследование.