Владелец руин бывшего мясокомбината идет под суд за смерть 7-летнего ребенка

Установлено, что обвиняемый в августе 2023 года приобрел в собственность территорию с различными постройками и строительными отходами, где планировал хранить и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Почти за год он не предпринял мер к надлежащему содержанию своего имущества, а также не ограничил доступ посторонних лиц на указанную территорию и не обеспечил надлежащее хранение строительных отходов.