Жительница Омска ответит в суде за хищение 13 млн рублей у детей-сирот

Жительница Омска Фатима Яминова предстанет перед судом за хищение 13 млн рублей у детей-сирот под предлогом помощи. На счету женщины несколько эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.