Жительница Омска ответит в суде за хищение 13 млн рублей у детей-сирот

Жительница Омска Фатима Яминова предстанет перед судом за хищение 13 млн рублей у детей-сирот под предлогом помощи. На счету женщины несколько эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
С 2017 по 2023 годы омичка под предлогом помощи входила в доверие к сиротам с врожденными психическими заболеваниями. После выпуска из детдома она предоставляла им подопечным временное жилье.
Благодаря сложившимся доверительным отношения Фатима Яминова смогла заполучить доступ к банковским счетам выпускников детдома. Она даже убедила одну из жертв — девушку с инвалидностью — продать единственное жилье. Все вырученные деньги фигурантка дела присвоила себе.
Среди пострадавших оказались бывшие воспитанники омских домов детства «Радуга» и «На Кордной».
После совершения преступлений Яминова попыталась скрыться, но ее задержали. Свою вину она не признала. По ходатайству следствия омичку взяли под стражу. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд.
Ранее мы сообщали, что СК организовал доследственную проверку после пожара на омском заводе, где пострадал рабочий.