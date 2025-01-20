В Приморье школьники отравились химикатами в учебном классе

Пятеро второклассников в селе Покровка Октябрьского района Приморья попали в больницу из-за отравления химикатами. Дети обнаружили вещество под батареей в учебном классе. Происшествием заинтересовалась прокуратура, идет проверка, сообщает ИА PrimaMedia.
Инцидент случился в школе села Покровка 20 января. Как говорится в сообщении краевой прокуратуры, второклассники на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе, в результате чего потребовалась их госпитализация.
По факту отравления несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место незамедлительно выехал прокурор района Виктор Скирда. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль.
Отмечается, что прокуратура даст принципиальную оценку действиям сотрудников школы, допустившим размещение химического вещества в учебном классе.