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В одном из районов Омской области зафиксировали случай бешенства

Это первый случай в этом году.

Источник: Freepik

В Горьковском районе Омской области был зафиксирован случай бешенства. В этом районе в селе Октябрьское установили карантин до 17 марта 2025 года.

Сообщается, что на территории села теперь нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением восприимчивых животных.

Ранее мы сообщали, что чаще всего омичей кусали белки. По данным специалистов Роспотребнадзора по Омской области, дикие животные кусали омичей 253 раза, и около 70% случаев были связаны с укусами белок. Специалисты предупреждают, что белки, лисы, кошки и собаки могут заразить человека бешенством. Опасность заражения этой опасной инфекцией на территории региона сохраняется.

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