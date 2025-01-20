В одном из районов Омской области зафиксировали случай бешенства

В Горьковском районе Омской области был зафиксирован случай бешенства. В этом районе в селе Октябрьское установили карантин до 17 марта 2025 года.
Сообщается, что на территории села теперь нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением восприимчивых животных.
Ранее мы сообщали, что чаще всего омичей кусали белки. По данным специалистов Роспотребнадзора по Омской области, дикие животные кусали омичей 253 раза, и около 70% случаев были связаны с укусами белок. Специалисты предупреждают, что белки, лисы, кошки и собаки могут заразить человека бешенством. Опасность заражения этой опасной инфекцией на территории региона сохраняется.