Башкирия заняла 37-е место в рейтинге регионов по уровню преступности

Башкирия оказалась на 37-м месте в рейтинге российских регионов по уровню преступности. Как следует из исследования РИА Рейтинг, в прошлом году в регионе было совершено 126,1 преступление на 10 тысяч жителей.
Уточняется, что показатель уменьшился на 1,7%. Это позволило Башкирии улучшить позиции и подняться на одну строчку вверх.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в регионе составило 36,2, показатель снизился на 2,3% к 2023 году.
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