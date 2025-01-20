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Башкирия заняла 37-е место в рейтинге регионов по уровню преступности

Башкирия заняла 37-ю позицию в рейтинге регионов России по уровню преступности.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия оказалась на 37-м месте в рейтинге российских регионов по уровню преступности. Как следует из исследования РИА Рейтинг, в прошлом году в регионе было совершено 126,1 преступление на 10 тысяч жителей.

Уточняется, что показатель уменьшился на 1,7%. Это позволило Башкирии улучшить позиции и подняться на одну строчку вверх.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в регионе составило 36,2, показатель снизился на 2,3% к 2023 году.

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