Под Волгоградом сын до полусмерти избил родную мать

В Волгоградской области 46-летний житель Дубовки до полусмерти избил родную мать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в декабре прошлого года Дмитрий Щупак находился в своей квартире вместе с родственницей. В ходе бытовой ссоры между ними разгорелся конфликт.
В состоянии алкогольного опьянения Щупак несколько раз ударил женщину по правому бедру. Повреждения оказались настолько серьезными, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью. При допросе фигурант признал свою вину и подробно рассказал о случившемся. На него завели уголовное дело.
Дубовской районный суд отправил мужчину под стражу до 15 марта 2025 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы, которые толкнули мужчину на такой жестокий поступок.