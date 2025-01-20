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Под Волгоградом сын до полусмерти избил родную мать

Житель Волгоградской области заключен под стражу за жестокое избиение матери.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 46-летний житель Дубовки до полусмерти избил родную мать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в декабре прошлого года Дмитрий Щупак находился в своей квартире вместе с родственницей. В ходе бытовой ссоры между ними разгорелся конфликт.

В состоянии алкогольного опьянения Щупак несколько раз ударил женщину по правому бедру. Повреждения оказались настолько серьезными, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью. При допросе фигурант признал свою вину и подробно рассказал о случившемся. На него завели уголовное дело.

Дубовской районный суд отправил мужчину под стражу до 15 марта 2025 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы, которые толкнули мужчину на такой жестокий поступок.