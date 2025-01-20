Под Волгоградом сын до полусмерти избил родную мать

Дубовской районный суд отправил мужчину под стражу до 15 марта 2025 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы, которые толкнули мужчину на такой жестокий поступок.