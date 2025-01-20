В Ташкенте двухмесячному ребёнку ампутировали руку: Минздрав прокомментировал ситуацию

Министерство здравоохранения прокомментировало этот случай и прояснило детали произошедшего.
Согласно официальным данным, 9 декабря прошлого года около 15:30 в Городскую детскую клиническую больницу № 1 Ташкента была доставлена девочка, родившаяся в 2024 году и проживающая в Шайхонтохурском районе. Родители обратились за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру тела, кашель, хрипы, одышку, беспокойство и слабость.
Диагноз и лечение
Ребёнок был незамедлительно осмотрен дежурным врачом, по итогам первичного обследования ей поставили диагноз «Внебольничная пневмония», а её состояние было оценено как тяжёлое. Пациентку срочно госпитализировали в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.
В ходе дополнительного обследования узкие специалисты, включая гематолога, ангиохирурга, детского и неонатального хирургов, диагностировали у ребёнка серьёзные осложнения: тромбоэмболия левой плечевой артерии, острое нарушение кровообращения третьей степени в левой руке и кисти, полиорганная недостаточность.
Из-за критического состояния и угрозы жизни было принято решение об ампутации поражённой конечности. Операция была проведена с согласия родителей. По информации Минздрава, на данный момент состояние ребёнка стабилизировано.
В Министерстве здравоохранения заверили, что данный случай взят под полный контроль, проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. Окончательные выводы по результатам расследования будут обнародованы для общественности.
Минздрав призывает воздержаться от преждевременных выводов и доверять только официальной информации.