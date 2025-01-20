В Ташкенте двухмесячному ребёнку ампутировали руку: Минздрав прокомментировал ситуацию

Согласно официальным данным, 9 декабря прошлого года около 15:30 в Городскую детскую клиническую больницу № 1 Ташкента была доставлена девочка, родившаяся в 2024 году и проживающая в Шайхонтохурском районе. Родители обратились за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру тела, кашель, хрипы, одышку, беспокойство и слабость.