Волнительный момент. Врио главы Адмиралтейского района прокомментировал обыски из-за сосулек

Он напомнил, что за жилые здания отвечают управляющие организации, за нежилые — собственник. «Раньше мы могли привлекать собственников и УК к административной ответственности. До пандемии мы могли это делать, сейчас нет, мы можем направлять уведомления, — пояснил врио главы. — По Шкапина, 10 мы это сделали, сейчас предоставили СК копию уведомления. Всем отправить такие письма технически невозможно. Если случается падение наледи, мы выходим на место, я лично в том числе это делаю».