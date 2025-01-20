Волнительный момент. Врио главы Адмиралтейского района прокомментировал обыски из-за сосулек

Так 20 января врио главы администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин прокомментировал визит силовиков.
«Сейчас у нас волнительный момент, нам необходимо предоставить все документы проверяющим. У нас на территории района серьезные случаи падения наледи были на двух адресах, это жилое и нежилое здания. Ни одно из них не принадлежит администрации. Во-первых, это Шкапина 10. Во-вторых, Серпуховская 2/68 жилой дом».
Он напомнил, что за жилые здания отвечают управляющие организации, за нежилые — собственник. «Раньше мы могли привлекать собственников и УК к административной ответственности. До пандемии мы могли это делать, сейчас нет, мы можем направлять уведомления, — пояснил врио главы. — По Шкапина, 10 мы это сделали, сейчас предоставили СК копию уведомления. Всем отправить такие письма технически невозможно. Если случается падение наледи, мы выходим на место, я лично в том числе это делаю».
По мнению чиновника, существует проблема невозможности привлечения к административной ответственности. «Мы когда приходим, начинаем разговоры, напоминаем об уголовной ответственности, кто-то реагирует, а кто-то нет. Основная работа администрации — в направлении писем, напоминаний убрать наледь. На административную ответственность распространяется мораторий», — пояснил он.
Ранее стало известно об обысках в администрациях Адмиралтейского, Центрального, Приморского, Василеостровского и Выборгского районах. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с падением сосулек — о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.