В Минске загорелась многоэтажка

Подразделения МЧС Беларуси выехали по вызову о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сурганова в столице страны городе Минске.
В результате пожара появилось плотное задымление.
Подразделения МЧС Беларуси выехали по вызову о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сурганова в столице страны городе Минске.
Подразделения МЧС Беларуси выехали по вызову о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сурганова в столице страны городе Минске.
В результате пожара появилось плотное задымление.