Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске загорелась многоэтажка

Подразделения МЧС Беларуси выехали по вызову о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сурганова в столице страны городе Минске.

Источник: скриншот из видео МЧС

Подразделения МЧС Беларуси выехали по вызову о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сурганова в столице страны городе Минске.

В результате пожара появилось плотное задымление.

пожары