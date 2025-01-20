Башкирия заняла 37 место по уровню преступности

В Башкирии в 2024 году на 10 тыс. жителей было зарегистрировано 126 преступления, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. При этом 36 преступлений, совершенных в прошлом году, относятся к тяжким и особо тяжким. За год показатель снизился на 2,3%.