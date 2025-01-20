Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняли

«В аэропорту Ижевск в 11:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Временные ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты в 11:30 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропорту Ижевск в 11:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.