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Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняли

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Временные ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты в 11:30 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: AP 2024

«В аэропорту Ижевск в 11:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.