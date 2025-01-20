28 спасателей потушили пожар в ТРК «Европолис» в Петербурге

Сегодня, 20 января, поход по магазинам в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте омрачило возгорание на первом этаже. Сигнал о происшествии в торгово-развлекательном комплексе зарегистрировали в 10:55. Оно стало поводом для вызова 28 спасателей. О подробностях случившегося сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Огонь охватил площадь семь квадратных метров. Стихия вспыхнула на территории складского помещения. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось потушить 11:30. Для его устранения потребовались мощности шести спецмашин.
По словам пользователей социальных сетей, на время ликвидации возгорания посетителей «Европолиса» эвакуировали. Впрочем, это является стандартной процедурой во время подобных ЧП.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о задержании безработного мужчины, который прикурил от Вечного огня в Киришах. Им оказался местный житель. Подозреваемый попытался объяснить свой некорректный поступок тем, что у него не было при себе зажигалки.