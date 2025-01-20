28 спасателей потушили пожар в ТРК «Европолис» в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о задержании безработного мужчины, который прикурил от Вечного огня в Киришах. Им оказался местный житель. Подозреваемый попытался объяснить свой некорректный поступок тем, что у него не было при себе зажигалки.