На заводе прокомментировали возгорание, из-за которого пострадал омич

В пресс-службе омского завода «Полиом» omsk.aif.ru прокомментировали ситуацию с возгоранием, о котором сообщалось 20 января.
На предприятии уточнили, что возгорание случилось в отдельно стоящей технической емкости, объемом менее 1 куб.м.
«Оказана первая медицинская помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно в рамках корпоративной программы ДМС. Технологическое оборудование не затронуто, предприятие работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе предприятия.
Ранее мы сообщали, что прокуратура Омской области сообщила о начале проверки по факту возгорания на территории завода. Сообщается, что в пожаре пострадал 1 человек — у него ожог руки. Предварительная причина случившегося — нарушение технологического процесса, отметили в прокуратуре. Ведётся проверка соблюдения требований промышленной безопасности.