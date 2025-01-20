На заводе прокомментировали возгорание, из-за которого пострадал омич

Ранее мы сообщали, что прокуратура Омской области сообщила о начале проверки по факту возгорания на территории завода. Сообщается, что в пожаре пострадал 1 человек — у него ожог руки. Предварительная причина случившегося — нарушение технологического процесса, отметили в прокуратуре. Ведётся проверка соблюдения требований промышленной безопасности.