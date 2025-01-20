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На заводе прокомментировали возгорание, из-за которого пострадал омич

Завод работает в штатном режиме.

В пресс-службе омского завода «Полиом» omsk.aif.ru прокомментировали ситуацию с возгоранием, о котором сообщалось 20 января.

На предприятии уточнили, что возгорание случилось в отдельно стоящей технической емкости, объемом менее 1 куб.м.

«Оказана первая медицинская помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно в рамках корпоративной программы ДМС. Технологическое оборудование не затронуто, предприятие работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Омской области сообщила о начале проверки по факту возгорания на территории завода. Сообщается, что в пожаре пострадал 1 человек — у него ожог руки. Предварительная причина случившегося — нарушение технологического процесса, отметили в прокуратуре. Ведётся проверка соблюдения требований промышленной безопасности.

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