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Потерявшей дочь-школьницу в ДТП жительнице Башкирии стабилизровали состояние

Стало известно о самочувствии матери, потерявшей в ДТП в Башкирии дочь.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние выжившей в смертельной аварии на трассе Стерлитамак — Красноусольский 39-летней женщины. Напомним, трагедия произошла накануне, 19 января. Женщина за рулем отечественной легковушки врезалась во встречную иномарку на 34 км дороги и слетела в кювет. В ДТП она потеряла девятилетнюю дочь.

Как рассказали в минздраве, жительница республики осмотрена врачами и отпущена домой. Она продолжит лечение амбулаторно. Также домой выписан пострадавший ребенок, находившийся во втором авто.

— Еще один юный пассажир в больнице. Состояние стабильное, средней тяжести, — проинформировали в ведомстве.

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