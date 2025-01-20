Мошенники начали обманывать кубанцев от лица Федеральных приставов

Согласно данным, письма начали приходить после того, как истек срок добровольной оплаты имущественных налогов за 2023 год. На электронную почту гражданам приходят сообщения с пометкой «ФССП». В них потенциальных жертв информируют о долге и предлагают его оплатить для избежания штрафа.