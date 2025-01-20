Мошенники начали обманывать кубанцев от лица Федеральных приставов

В Краснодарском крае злоумышленники разработали новый способ обмана с использованием Федеральной службой судебных приставов. Мошенники присылают сообщения об оплате долгов по налогам. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на главное управление ФССП.
Согласно данным, письма начали приходить после того, как истек срок добровольной оплаты имущественных налогов за 2023 год. На электронную почту гражданам приходят сообщения с пометкой «ФССП». В них потенциальных жертв информируют о долге и предлагают его оплатить для избежания штрафа.
Чаще всего в письмах содержится ссылка или QR-код для платежа. Кроме того, правоохранители выявили случаи, когда мошенники создают приложения с аналогичным оригиналу интерфейсом.
Пресс-служба ФССП по Кубани рекомендует жителям не открывать такие сообщения и не устанавливать подозрительные приложения. Информацию о задолженностях можно проверить на официальных ресурсах, в числе которых «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ведомства и личный кабинет Госуслуг.
Ранее через мессенджеры мошенники начали рассылать «приглашения» жителям Краснодара на участие в коллегии присяжных заседателей. Под угрозой административной или уголовной ответственности аферисты предлагают отказаться от участия.