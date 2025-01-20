Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с Минском упал метеорит. Что известно

Рядом со Смолевичами в конце прошлого года упал метеорит. Теперь его ищут волонтеры, сообщает﻿ Минский планетарий.

Метеорит упал 25 декабря в 17:29. Осколки зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети. Общая масса выпавшего метеоритного вещества — несколько килограмм.

Метеорит имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси.

Предположительно, осколки упали в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Их вес варьируется от 10 грамм до 1 килограмма. Самые больше выпали около Высоких Ляд.

Жителей этих деревень просят обратить внимание на необычные камни разных размеров.

У метеорита может быть черная обугленная корка с трещинами и сколами. Также он может быть с черной оплавленной матовой поверхностью или коричневого, ржаво-бурого цвета.

Метеорит притягивает магнит.

Информацию по выпавшему метеориту или фото найденных магнитных камней просят высылать на электронную почту Минского планетария planetarium1965@gmail.com.

космос