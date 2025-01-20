Рядом с Минском упал метеорит. Что известно

Метеорит упал 25 декабря в 17:29. Осколки зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети. Общая масса выпавшего метеоритного вещества — несколько килограмм.
Метеорит имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси.
Предположительно, осколки упали в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Их вес варьируется от 10 грамм до 1 килограмма. Самые больше выпали около Высоких Ляд.
Жителей этих деревень просят обратить внимание на необычные камни разных размеров.
У метеорита может быть черная обугленная корка с трещинами и сколами. Также он может быть с черной оплавленной матовой поверхностью или коричневого, ржаво-бурого цвета.
Метеорит притягивает магнит.
Информацию по выпавшему метеориту или фото найденных магнитных камней просят высылать на электронную почту Минского планетария planetarium1965@gmail.com.