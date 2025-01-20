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Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. 56-летний житель Ялты заочно признан виновным в государственной измене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он сотрудничал с украинскими спецслужбами, а затем воевал на стороне ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, российское гражданство мужчина получил в 2014 году. С октября 2020 года по февраль 2021-го мужчина передавал СБУ данные о российских правоохранителях, проходивших службу в Крыму.

«С ноября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, занимая должности военнослужащего и командира отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в городе Коломыя Ивано-Франковской области, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ», — сказано в сообщении.

Действия подсудимого выявили сотрудники ФСБ. Сейчас он скрывается от органов следствия и объявлен в розыск. Суд заочно приговорил мужчину к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, а также штрафом в размере трех млн рублей.

ФСБ