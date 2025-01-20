Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене

Действия подсудимого выявили сотрудники ФСБ. Сейчас он скрывается от органов следствия и объявлен в розыск. Суд заочно приговорил мужчину к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, а также штрафом в размере трех млн рублей.