Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене

По данным ведомства, российское гражданство мужчина получил в 2014 году. С октября 2020 года по февраль 2021-го мужчина передавал СБУ данные о российских правоохранителях, проходивших службу в Крыму.
«С ноября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, занимая должности военнослужащего и командира отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в городе Коломыя Ивано-Франковской области, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ», — сказано в сообщении.
Действия подсудимого выявили сотрудники ФСБ. Сейчас он скрывается от органов следствия и объявлен в розыск. Суд заочно приговорил мужчину к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, а также штрафом в размере трех млн рублей.