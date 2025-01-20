В Китае казнили водителя, наехавшего на толпу людей

Фань Вэйцю наехал на людей, которые собрались на территории спортивного центра. Сразу после аварии мужчина попытался скрыться. После задержания он порезал себя ножом, из-за полученных ранений он впал в кому. По версии следствия, Фань Вэйцю развелся с женой, остался недоволен разделом имущества и решил выплеснуть ярость на толпе людей.