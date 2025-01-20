Приставы помогли вернуть Историческому музею 3,5 млн рублей с подрядчика

«Музей заключил договор с организацией для выполнения научно-исследовательских, изыскательских работ, а также разработки проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения. Поскольку результаты и качество работ не устроили заказчика, он принял решение расторгнуть договор и потребовал от компании вернуть ранее выплаченный аванс. Однако подрядчик отказался возвращать деньги, после чего музей подал иск в суд», — сообщили в ГУ ФССП.
Судебный пристав Останкинского отдела судебных приставов возбудил исполнительное производство о взыскании 3,5 млн рублей, но компания не спешила расплачиваться. Должник в полном объеме перечислил средства взыскателю лишь после того, как пристав наложил арест на счета компании.
В ГУ ФССП не назвали музей, в пользу которого проводилось взыскание, но, по данным ТАСС, речь идет об Историческом музее, к которому относятся ряд исторических объектов на Красной площади — храм Василия Блаженного, здание бывшей Московской городской Думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов, палаты бояр Романовых о быте московского боярства