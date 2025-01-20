Приставы помогли вернуть Историческому музею 3,5 млн рублей с подрядчика

В ГУ ФССП не назвали музей, в пользу которого проводилось взыскание, но, по данным ТАСС, речь идет об Историческом музее, к которому относятся ряд исторических объектов на Красной площади — храм Василия Блаженного, здание бывшей Московской городской Думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов, палаты бояр Романовых о быте московского боярства XVI—XVII вв. на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, а также единственный региональный филиал музея в Туле, открывшийся в 2020 году недалеко от Тульского кремля в старинном особняке Белолипецких.