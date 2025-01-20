Провалившийся под лёд в Прикамье трактор обустраивал переправу через Каму

«В ходе проведения работ по благоустройству ледовой переправы через р. Кама, расположенной в районе урочище Пернаяг Гайнского муниципального округа произошел провал одной единицы техники под лёд», — рассказали в ведомстве. В управлении также пояснили, что во время аварии никто не пострадал, включая технику. Сейчас ледовая переправа в районе урочища так и не начала действовать.