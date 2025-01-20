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Провалившийся под лёд в Прикамье трактор обустраивал переправу через Каму

Сейчас переправа ещё не начала работу.

Трактор, который провалился под лёд в Пермском крае, занимался обустройством переправы через Каму, сообщает ГУ МЧС региона.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Гайнском округе в районе урочища Пернаяг. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии трактора «Кировец» (К-700), который наполовину ушёл под воду в реке. Прикамцы рассказали, что тяжёлый транспорт ушёл под воду в образовавшуюся полынью. Причиной аварии стало потепление, помешавшее установлению льда на реке.

Днём 20 января в ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали подробности происшествия с трактором. Как оказалось, транспорт находился на льду не просто так.

«В ходе проведения работ по благоустройству ледовой переправы через р. Кама, расположенной в районе урочище Пернаяг Гайнского муниципального округа произошел провал одной единицы техники под лёд», — рассказали в ведомстве. В управлении также пояснили, что во время аварии никто не пострадал, включая технику. Сейчас ледовая переправа в районе урочища так и не начала действовать.

МЧС