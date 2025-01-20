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«Испанский опыт» разлива нефти может быть использован в Анапе

АНАПА, 20 января, ФедералПресс. В РАН предложили использовать опыт испанских коллег в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море.

Источник: Reuters

«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор», — сообщают в РАН.

Речь идет о разрушении танкера Prestige у берегов Галисии, произошедшем в ноябре 2002 года. Тогда в океан попал тот же тип мазута, что и в Черном море. В общей сложности в море попало 63 тыс. тонн топлива, мазут распространился на 800 км береговой линии.

Основным методом сбора мазута стал механический тип. Эксперты РАН предполагают, что в Анапе тоже нужно использовать только такой метод сбора.

Напомним, что в Анапе продолжается ликвидация последствий выброса нефти. Волонтеры и техника работают круглосуточно.

Накануне «ФедералПресс» писал, что на затонувшем танкере «Волгонефть-239» начали откачку мазута.

экология