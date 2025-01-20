«Испанский опыт» разлива нефти может быть использован в Анапе

Речь идет о разрушении танкера Prestige у берегов Галисии, произошедшем в ноябре 2002 года. Тогда в океан попал тот же тип мазута, что и в Черном море. В общей сложности в море попало 63 тыс. тонн топлива, мазут распространился на 800 км береговой линии.